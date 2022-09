FN's inspektører er nået frem til krigsramt atomkraftværk i Ukraine

IAEA’s delegation af atominspektører er nået frem til atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine, der kontrolleres af Rusland. Det rapporterer BBC.

De 14 FN-inspektører er nået frem, efter at parterne gensidigt har beskyldt hinanden for siden torsdag morgen at have beskudt området ved atomkraftværket.

For at nå frem skulle missionen passere områder under Ukraines kontrol for derefter at bevæge sig ind i den russisk besatte del ved floden Dnipro.