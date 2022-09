Rusland har indledt enorm militærøvelse med 50.000 soldater

Nyhedsbureauet dpa bemærker, at det giver regeringen i Moskva mulighed for at vise sine tætte forbindelser til andre lande midt i alvorlige spændinger med Vesten som følge af den russiske invasion af Ukraine.

5000 militærkøretøjer, 140 fly og 60 krigsskibe vil ifølge Moskva deltage i øvelsen, som har fået navnet ”Vostok 2022”. Øvelsen finder sted på militære træningsområder i det østlige Sibirien, det fjerntliggende østlige Rusland og i Det Japanske Hav.

Særligt Kinas og Indiens deltagelse er af interesse for Vesten, skriver dpa. Forholdet mellem de to mest folkerige lande i verden har således været anstrengt, siden en militær hændelse på landenes fælles grænse i Himalaya for to år siden efterlod adskillige døde.