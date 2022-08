Ny bog: USA bad britisk spionchef stoppe Snowden-historier

I bogen står der ifølge det britiske medie, at Snowden-sagen førte til splittelse inden for alliancen.

I den forbindelse skal sir Iain Lobban - som var chef for efterretningstjenesten Government Communications Headquarters (GCHQ) - tidligt om morgenen den 6. juni 2013 have fået et opkald fra Det Nationale Sikkerhedsagentur, NSA. Det er USA’s største og mest magtfulde efterretningstjeneste.

Her blev han angiveligt bedt om at forsøge at stoppe avisen The Guardian i at skrive om den hemmelige masseindsamling af data, som Edward Snowden berettede om.