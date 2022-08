Gorbatjov skal lørdag begraves i Moskva

Det var blandt andet her, at liget af Josef Stalin lå på lit de parade, efter at han døde i 1953.

Samme dag skal Gorbatjov stedes til hvile på Novodevitjekirkegården, udtaler Vladimir Poljakov, pressesekretær for Gorbatjov-fonden, ifølge nyhedsbureauet Tass.

Her er en række højtstående politikere, kunstnere, kongelige og intellektuelle blevet begravet, siden kirkegården blev etableret i det 16. århundrede.

Det gælder blandt andre Boris Jeltsin, som var Ruslands første præsident og Gorbatjovs politiske rival og efterfølger. Også Gorbatjovs hustru, Raisa, er begravet der. Hun døde i 1999.