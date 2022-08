Gorbatjov skal begraves lørdag i berømt søjlehal i Moskva

Det var blandt andet her, at liget af Josef Stalin lå på lit de parade, efter at han døde i 1953.

Onsdag har vestlige ledere over en bred kam hyldet Gorbatjov.

Imens har reaktioner været delte i Rusland, hvor flere mener, at den tidligere sovjetiske leder bidrog til, at landet har fået mindre magt globalt.

Det er endnu ikke besluttet, om Gorbatjov får en statsbegravelse. Kreml ventes i løbet af onsdag at træffe en beslutning om det spørgsmål. Det har Kreml-talsmand Dmitrij Peskov udtalt.