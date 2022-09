For godt et år siden overtog Taliban magten i Afghanistan for øjnene af verden, og de fleste husker, hvordan afghanere klamrede sig til fly i et forsøg på at flygte ud af landet.

Siden har der været talrige historier om afghanere, der forsøger at flygte ud af landet i jagten på sikkerhed, men afghanske flygtninge bliver langt fra modtaget med åbne arme.