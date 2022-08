30/08/2022 KL. 21:30

Russiskindsat viceguvernør i Kherson er selv flygtet fra den ukrainske modoffensiv, han kalder for håbløs

Hans region er under angreb af en ukrainsk modoffensiv, som han kalder for håbløs. Men optagelser antyder, at den russisk-indsatte viceguvernør i Kherson-regionen selv er flygtet og befinder sig på et luksushotel i Rusland.