Verdens ensomste mand fra urfolk død i Brasiliens jungle

Han døde af naturlige årsager. Der var ingen spor af vold eller af andre mennesker i området, siger Funai. Alligevel bliver der foretaget en retsmedicinsk obduktion af hans lig.

Manden blev kendt som ”Hullets mand” fordi han havde for vane at grave dybe huller for at fange dyr og for at skjule sig.

De sidste fra hans folkegruppe blev dræbt under angreb i 1970’erne og fremefter begået af landmænd, som havde bosat sig i regnskoven for at rydde skov og anlægge marker til opdyrkning eller til husdyrhold.