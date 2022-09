11/09/2022 KL. 11:40

Russiske mediefolk i landflygtighed kæmper for at få ørenlyd

Et af Ruslands ældste og mest hårdføre uafhængige medier, tv-kanalen TV2, nåede at blive lukket to gange af staten, inden medarbejderne gav op og flygtede. Nu er de i gang med et nyt projekt fra eksil.