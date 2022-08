Mexicansk pilot har mistet jobbet for at filme nærved-ulykke

Den såkaldte Sterile Cockpit Rule, som reglen hedder, blev indført i USA i 1981 på baggrund af en flyulykke ifølge branchemediet Check-in.dk.

- Det betyder, at det for piloterne ikke er tilladt at småsnakke, spise eller drikke under start og landing - og slet ikke at optage videoer eller tage billeder. Den fulde opmærksomhed skal være rettet på flyvningen, har Check-in.dk tidligere skrevet i forbindelse med en tilsvarende sag som den i Mexico.

Libertad Salmeron erkender i interviews, at hun brød ”sterile cockpit”-retningslinjerne. Men hun står fast på, at hun spurgte sin overordnede om tilladelse til at optage videoen.