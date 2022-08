30/08/2022 KL. 06:25

Stigende russisk turisme i EU sætter ekstra skub i debat om indrejseforbud

Utilfredsheden med den stigende russiske turisme i EU spreder sig, og en række østlige EU-lande kræver, at der sættes et stop for turisterne, så længe invasionen af Ukraine står på.