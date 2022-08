Drift af besat atomkraftværk er fortsat en tikkende bombe i krigen

Den gode nyhed er, at Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja i Ukraine, er gået i gang med at genoptage driften af de to reaktorer, der torsdag blev lukket.

Den dårlige er, at problemer med elforsyningen til anlægget fredag fortsat så ud til at fortsætte. Anlægget blev afbrudt to gange torsdag, da en brand ramte den fjerde og sidste forbindelse ind i dets reaktorer. Tre andre linjer var allerede taget ud under krigen.