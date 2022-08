Bølge af drab og høje priser har udløst store protester i Haiti

Benzin er det også blevet svært at få fat i. Og hvis benzin er til rådighed, så koster en amerikansk gallon (cirka 3,8 liter, red.) 15 dollar. Det er over tre gange så meget som i USA.

- Jeg har brug for benzin for at arbejde, siger en 28-årig deltager i demonstrationen, der lever af at fragte personer på sin motorcykel.

- Jeg har en familie, der skal brødfødes, en skole, der skal betales, tilføjer han ifølge AP.

Udover problemer med at få pengene til at række skal borgere også tage sig i agt for kriminelle bander.

I de seneste måneder er vold, drab og bortførelser i Port-au-Prince steget. I forbindelse med opgør mellem bevæbnede bander er hundredvis af tilfældige civile blevet dræbt.