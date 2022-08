To nordmænd meldes dræbt i angreb på hotel i Somalia

Der er tilsyneladende to nordmænd blandt de 21 dræbte i forbindelse med et angreb på et hotel i Somalia i weekenden.

Det norske udenrigsministerium har modtaget oplysninger om, at norske statsborgere blev dræbt i angrebet. Det skriver det ifølge nyhedsbureauet NTB.

Den norske avis VG skriver det som et faktum, at to nordmænd blev dræbt.