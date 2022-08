Mulig slægtning til børnelig i kufferter er fundet i Sydkorea

En kvinde, der menes at være i familie med to børn, hvis lig er blevet fundet i kufferter i New Zealand, er lokaliseret i Sydkorea.

Det oplyser politiet i den sydkoreanske hovedstad Seoul.

Sidste uge oplyste politiet i New Zealand, at man havde fundet lig i nogle kufferter.

Ligene stammer fra to børn. Ved dødstidspunktet formodedes de at have været mellem fem og ti år.