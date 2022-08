Basketball-legende vil hente Brittney Griner hjem fra Rusland

Dennis Rodman håber på at kunne flyve til Rusland i denne uge, skriver NBC News.

- Jeg har fået tilladelse til at tage til Rusland og hjælpe pigen, er han citeret for at sige.

Der er ingen yderligere informationer om Rodmans rejse.

Fra en højtstående medarbejder i den amerikanske præsident Joe Bidens stab lyder det i et svar til nyhedsbureauet AFP, at ”det er kendt for offentligheden, at administrationen har givet et bemærkelsesværdigt tilbud til russerne”.

- Og alt andet end at forhandle videre gennem den officielle kanal kan komplicere og hindre indsatsen for løsladelse, lyder det i udtalelsen.