Singapore vil afskaffe forbud mod sex mellem mænd

Forkæmpere for homoseksuelles rettigheder har længe ment, at Singapores konservative regler strider imod østatens nuværende kultur. Befolkningen er de seneste år blevet stadigt mere moderne og mangfoldig.

Premierminister Lee siger søndag da også, at landet har ændret sig. Homoseksuelle ”accepteres nu i højere grad”, lyder det.

- Det er på tide at stille sig selv det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt sex mellem mænd skal være en forbrydelse.

- Regeringen trækker loven tilbage og afkriminaliserer sex mellem mænd. Jeg tror, at det er det rigtige at gøre, og at det er noget, som de fleste borgere i Singapore vil acceptere, siger premierministeren.