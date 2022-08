22/08/2022 KL. 07:00

Hvem er »Putins chefideolog«? Alexander Dugins visioner blev stemplet som ekstreme. Men Putin gjorde dem mainstream

Den ultranationalistiske ideolog Alexander Dugins visioner om et nyt Storrusland anses i høj grad at have præget Vladimir Putins udenrigspolitiske linje. Han bliver kaldt for en af arkitekterne bag invasionen af Ukraine og er forhadt i Kyiv. Lørdag var han angiveligt én beslutning fra at blive offer for den bilbombe, der dræbte hans datter.