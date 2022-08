Over 20 dræbt under jihadist-angreb på hotel i Mogadishu

Den somaliske sundhedsminister, Ali Haji Adan, siger, at islamisterne var under belejring i hotellet i 30 timer, og at alt 21 mennesker er dræbt ved angrebet, og 120 andre blev såret.

De fleste blev dræbt og såret i angrebets tidlige fase, siger talsmænd.

Angrebet blev indledt fredag aften, da bevæbnede jihadister fra netværket al-Shabaab trængte ind på det populære Hayat Hotel med en regn af pistolskud og eksplosioner.

Al-Shabaab, der har ført et dødeligt oprør mod Somalias skrøbelige regering i 15 år, har taget skylden for angrebet. Gruppen er tæt på al-Qaeda.