Amerikanske politikere fortsætter besøg i Taiwan

- Vi vil træffe resolutte beslutninger om at forsvare Kinas territoriale integritet. Vi opfordrer indtrængende USA til ikke at træffe den forkerte beslutning, hed det i en kinesisk reaktion på, at amerikanerne har aftalt at forhandle om handelsaftaler med Taiwan.

Holcomb, som også skal til Sydkorea, mødes tidligt mandag med Taiwans præsident, Tsai Ing-wen.

- Jeg ser meget frem til at opbygge nye relationer og forstærke dem, der eksisterer, skriver han i et tweet søndag.

En højtstående amerikansk diplomat siger, at det kinesiske styre vil fortsætte med at øge presset på det demokratiske styre i Taiwan.