Datter af Putin-allieret ideolog meldes dræbt i eksplosion

Alexander Dugin bliver kaldt ”Putins hjerne”. Han er en kendt ultranationalistisk ideolog, som menes at være tæt på den russiske præsident, Vladimir Putin.

Ifølge mediet CNN anses Alexander Dugin for at være arkitekten bag den russiske invasion af Ukraine 24. februar i år.

BBC skriver, at både far og datter oprindeligt skulle have kørt sammen hjem fra et arrangement i Moskva lørdag aften. Alexander Dugin besluttede sig i stedet for, at de skulle køre hver for sig.

Billeder fra umiddelbart efter eksplosionen begyndte lørdag at cirkulere på sociale medier. De viser angiveligt en bil i brand i vejkanten. Flere af bilens dele ligger spredt i området.