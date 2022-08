Datter af Putin-allieret ideolog er dræbt af bilbombe

BBC skriver, at både far og datter ifølge det russisk kontrollerede medie 112 oprindeligt skullet have kørt sammen hjem fra et arrangement i Moskva lørdag aften. Alexander Dugin besluttede sig i sidste øjeblik for, at de skulle køre hver for sig.

Daria Dugin, som var født i 1992, blev dræbt i en Toyota Land Cruiser, da hun kørte på en landevej nær landsbyen Bolshie Wiziomij omkring 40 kilometer uden for Moskva, oplyser Ruslands Efterforskningskomité i en erklæring.

- Hun døde på stedet, og en drabsefterforskninger er indledt, hedder det.