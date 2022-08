3,5 ton kokain på vej til Europa fundet i banancontainere

Længere nord på i El Salvador oplyste præsident Nayib Bukele for nylig på Twitter, at landets flåde havde fundet en smuglerbåd i Stillehavet, som fragtede 2,2 ton kokain. Det anslås at have en værdi på mere end 55 millioner dollar svarende til cirka 407 millioner kroner.

Og endnu længere nord på i Mexico gjorde politiet i Mexico City i juli et fund, som ifølge nyhedsbureauet AFP satte rekord for den lokale politistyrke. 1,6 ton kokain kunne politiet beslaglægge.

Kokainen blev fundet ved en motorvej i udkanten af Mexico City. Her havde gerningsmænd gemt den i hemmelige rum på to trailere.

Den foreløbige efterforskning tyder på, at kokainen er kommet med et skib fra det sydamerikanske land Colombia til den mexicanske havneby Puerto Escondido, som er en køretur på cirka 12 timer syd for hovedstaden.