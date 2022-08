New Zealand efterforsker drabssag efter fund af børnelig

Familien var angiveligt nået hjem, før kufferterne blev åbnet. På den slags auktioner, som de havde deltaget i, er det normal praksis, at efterladte genstande bortauktioneres, hvis regningerne for et lagerrum ikke er blevet betalt. Typisk får man ikke mulighed for at inspicere genstandene nærmere. Men man kan håbe på at gøre et godt fund til prisen.

Ejeren af et lagerhotel i det sydlige Auckland siger til mediet Stuff, at virksomheden samarbejder med politiet i forbindelse med efterforskningen.