I følge Donetsks leder, Denis Pushilin, kunne parterne sammen opnå et »for begge gavnligt samarbejde i overenstemmelse med folkets interesser.«

Nordkorea har angiveligt lignende samtaler med Luhansk-regionen, rapporterer nyhedsbureauet.

Ifølge Donetsks udenrigsministerium skulle den nordkoreanske ambassadør have udtrykt sig optimistisk og sagt, at der er »stort potentiale« for et eventuelt samarbejde.

Donetsk og Luhansk udgør tilsammen Donbas-regionen, som hovedsageligt har været under russisk kontrol, siden midten af juni.