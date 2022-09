Euroens redningsmand gik af i Italien

Løsningen var at hive renten under nul og pumpe nye euro ud i systemet, så de gældsramte lande igen havde råd til at låne penge, og han fik af økonomer tilnavnet ”Super Mario”.

Den lave rente holdt han fast i, indtil han forlod posten i 2019, og først i juli i år blev den hævet for første gang siden 2011 i et forsøg på at tøjle den høje inflation.

Det var dog ikke med Draghi ved roret, da han stort set samtidig var ved at aflevere sin opsigelse som premierminister til Italiens præsident, Sergio Mattarella.

Den brede samlingsregering slog efter knap halvandet år sprækker, og så meddelte Draghi, at han ville træde tilbage.

Det blev afvist af Mattarella, der insisterede på, at Draghi skulle fortsætte på posten og afsøge et nyt regeringsgrundlag.