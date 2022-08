De seneste dages sabotageaktioner mod russiske militære mål på Krim-halvøen er måske startskuddet på den ukrainske modoffensiv, som præsident Volodymyr Zelenskyj har bebudet i ugevis.

Angrebene på en flybase, et ammunitionsdepot og på russiske forsyningslinjer har skabt frygt i Rusland for, at et af Ukraines næste mål er at ramme den 19 km lange bro over Kertjstrædet, der forbinder Rusland med den annekterede Krim-halvø.