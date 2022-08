Operation Cross Country er udført i et samarbejde mellem FBI og over 200 statslige, lokale og føderale partnere. De har sammen stået for 391 operationer, der havde til formål at finde frem til både ofre men også de enkeltpersoner og kriminelle netværk, der står bag forbrydelserne. I alt har myndighederne pågrebet 85 personer under aktionen, som nu er mistænkt for at være bagmænd.

Der vil nu foregå en videre efterforskning af de mistænkte for seksuel udnyttelse af børn og menneskehandel for at undersøge, hvorvidt der er grundlag for sigtelser.

Optrevling af sådanne netværk er en kerneopgave for de amerikanske myndigheder, udtaler den amerikanske justitsminister, Merrick B. Garland, i en pressemeddelelse fra hans ministerie: