Mistænkt om overlevende Salman Rushdie: Jeg blev overrasket

- Han er en, der har angrebet islam. Han angreb deres tro, hele trossamfundet, siger Mater, der også fortæller, at han har set videoer af Salman Rushdie på YouTube.

Hadi Matar, der kommer fra delstaten New Jersey, fortæller også, at han tog en bus til byen Buffalo i New York dagen inden angrebet, og at han derefter tog en taxa til Chautauqua.

- Jeg hang bare ud. Jeg lavede ikke noget særligt, gik bare rundt, siger han til avisen og tilføjer, at han sov uden for på et græsområde natten til fredag.

Fredag morgen vil hundredvis af forfattere samles på trappen foran New York Public Library for at læse op af ”De sataniske vers” i solidaritet med Salman Rushdie.

Det skriver The Guardian.