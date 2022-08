Mindst tre er dræbt i eksplosion under aftenbøn i Kabul

IS har udført adskillige angreb i Afghanistan, siden Taliban tog magten i landet for næsten præcis et år siden - den 15. august 2021.

Den religiøse leder, der torsdag i sidste uge blev dræbt, hed Rahimullah Haqqani. Han var en af Taliban-regeringens støtter.

Han var samtidig udtalt kritiker af Islamisk Stat Kohrasan (IS-K), der er en regional IS-gruppe i Afghanistan. Den er imod Talibans styre.

I juli blev IS-K af Taliban erklæret for en ”falsk sekt, der spreder korruption”.

IS-K har været på jagt efter at erobre nogle af de samme landområder som Taliban. Gruppen har også kritiseret Taliban for at forlade den hellige krig for i stedet at indgå fredsaftaler på ”fornemme hoteller”. Det skriver BBC.