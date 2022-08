Mange frygtes dræbt i eksplosion under aftenbøn i Kabul

En embedsmand fra den militante talibanbevægelse siger til Reuters, at op mod 35 personer kan være dræbt eller såret. Mediet Al Jazeera citerer samtidig en unavngiven embedsmand for, at 20 personer er dræbt.

Kabuls akuthospital har tweetet, at det har modtaget 27 sårede personer.

- Fem børn er blandt dem - herunder en syvårig, lyder det.

Der er onsdag aften ikke nogen, der har taget skyld for eksplosionen.

I sidste uge blev en højtstående religiøs leder dræbt i et bombeangreb i Kabul. Det angreb tog den militante gruppe Islamisk Stat (IS) skylden for.