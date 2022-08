Det siges om USA’s tidligere præsident Donald Trump, at han ikke lytter til, hvad hans egne rådgivere fortæller ham.

Sådan var det, da han var præsident, og sådan er det i dag.

Mange skulle – så meget man nu kan, når det handler om Trump – have forsøgt at få ham til at indse, at det ville være bedst for partiet, hvis han holdt sig en smule i baggrunden op til midtvejsvalget i november.