Saudi-Arabien har idømt kvinde 34 års fængsel for brug af Twitter

En person, der kendte Salma al-Shehab i England, siger til The Guardian, at hun ikke kunne tåle uretfærdighed.

Salma al-Shehab kom til England for nogle år siden for at tage sin ph.d. i Leeds. I december 2020 vendte hun hjem til Saudia-Arabien på en ferie og for at tage sine to børn og sin mand med tilbage til Storbritannien.

Men myndighederne ville det anderledes. Hun blev indkaldt til afhøring, anholdt og retsforfulgt for sin tweets.

En person, der fulgte med i sagen mod hende, fortæller, at hun undertiden var i isolation.

Under sagen havde hun forsøgt at få lov til tale med dommeren under fire øjne. Angiveligt ville hun fortælle ham et eller andet om, hvordan hun var blevet behandlet. Hun afviste at udtale sig om det, mens hendes far hørte på, fortæller personen.