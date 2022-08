Familie købte kufferter på auktion og fandt ligdele i dem

Kufferterne blev købt på en auktion på et lagerhotel. BBC skriver, at familien menes at have købt en trailer fyldt med en række forskellige genstande - og her var kufferterne altså iblandt.

På den slags auktioner er det normal praksis, at efterladte genstande bortauktioneres, hvis regningerne for et lagerrum ikke er blevet betalt.

Typisk får man ikke mulighed for at inspicere genstandene nærmere. Men man kan håbe på at gøre et godt fund til prisen.

Ledende efterforsker hos politiet Tofilau Faamanuia Vaaelua oplyser, at politiet ikke tror, at familien er involveret i det eller de formodede drab.