17. november afgør Holland sag om nedskudt passagerfly

Sagen drejer sig om MH17-flyet, der 17. juli 2014 var på vej fra Amsterdam i Holland til Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Da det befandt sig i ukrainsk luftrum, blev det skudt ned af et BUK-missil. Alle 298 personer om bord døde. 193 af dem var hollændere.

Nogle måneder før nedskydningen havde Rusland annekteret Krim-halvøen.

De fire mænd, der er under anklage, menes at have hjulpet russiskstøttede separatister med at affyre missilet mod Boeing-flyet fra Malaysia Airlines.

Anklagerne ønsker at straffe alle fire med livstidsdomme.