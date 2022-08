BANGKOK

Efter devisen »min fjendes fjende er min ven« har Rusland og Nordkorea åbnet for et tættere strategisk samarbejde, for en vej tilbage til tidligere tiders varme relationer dengang begge var kommunistisk styret.

Det forhold gik i stykker med Sovjetunionens sammenbrud.

Det er kun blevet marginalt forbedret op igennem 2010erne, men udviklingen i Ukraine har skabt en platform, som Nordkorea har brugt til at komme ind i varmen igen hos lederskabet i Kreml. Nordkorea har hele vejen igennem støttet Rusland i afstemningerne i FN, men især et konkret træk har haft altafgørende betydning for den seneste udvikling.