To dræbt i eksplosioner i indkøbscenter i Armenien

Eksplosionerne skete i et fyrværkerilager i indkøbscenteret, der brød i brand. Centeret ligger cirka to kilometer syd for Jerevans centrum.

Fra billeder og video kan man se tyk, sort røg, der stiger op fra området. Desuden er der sket store skader på den cementbygning, der var fyrværkerilager.

Ifølge tv-stationen Al-Jazeera siger Levon Sardaryan, der er talsperson for Jerevans borgmester, at redningsarbejdere forsøger at redde folk ud af murbrokker ved centeret.

Flere forbipasserende hjælper til og forsøger også at tage sig af nogle af de mange kvæstede, skriver Reuters.