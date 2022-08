Eksplosioner i indkøbscenter i Armeniens hovedstad

To eksplosioner har søndag ramt et indkøbscenter i Armeniens hovedstad, Jerevan. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Armeniens ministerium for katastrofehåndtering er mindst én dræbt og tyve såret ved eksplosionen.

Eksplosionerne skete ifølge nyhedsbureauet i et fyrværkerilager i indkøbscenteret, der brød i brand. Centeret ligger cirka to kilometer syd for Jerevans centrum.