Otte personer er såret i skudangreb i Jerusalem

En af de sårede var ifølge det israelske medie Jerusalem Post en højgravid kvinde, som fik foretaget et kejsersnit efter at have pådraget sig skader.

Barnet meldes i alvorlig, men stabil tilstand. Også moren meldes at have fået alvorlige skader.

Den mistænkte, som er palæstinenser, blev ifølge politiet anholdt efter at have meldt sig selv flere timer efter angrebet, oplyser politiet ifølge dpa.

Den israelske redningstjeneste Magen David Adom skriver på Twitter, at man klokken 01.24 natten til søndag lokal tid modtog meldinger om et skyderi i Jerusalem.