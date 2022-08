Opfyldning af Tysklands gaslagre er foran tidsplan

Efter Rusland er Norge den største leverandør af naturgas til EU, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Den tyske forbundsregering har et mål om, at gaslagrene skal være næsten fyldte, inden vinteren sætter ind, og fyringssæsonen for alvor begynder.

Det sker for at være forberedt på et muligt totalt stop for gas fra Rusland.

Efter Ruslands angreb på Ukraine har Vesten indført sanktioner mod Rusland, der har svaret igen ved at skrue ned for leverancerne af gas.

1. oktober skal lagrene være mindst 85 procent fyldt op, og 1. november mindst 95 procent.