Den norske kendishvalros Freya risikerer aflivning

Nadia Jdaini siger, at aflivning er den sidste udvej.

- Der skal være fare for liv og sundhed for mennesker og dyret. Situationen vurderes også ud fra et dyrevelfærdsperspektiv, siger hun.

- Vi ser, at der nu er manglende efterlevelse af anbefalingerne om at holde afstand. Vi vurderer, at situationen bærer mere præg af, at mennesker kan komme til skade.

Et andet tiltag, der overvejes, er at flytte Freya. Det vides dog ikke, hvor man i givet fald vil flytte hvalrossen hen.

Myndighederne har hele tiden anbefalet, at man skal holde sig væk fra hvalrossen for at undgå, at den bliver stresset.

Nadia Jdaini gentager opfordringen og siger, at der har været flere farlige situationen ved et badested i Bærum i denne uge.