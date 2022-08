Taliban opløser sjælden kvindeprotest med skud og slag

Talibanfolk har lørdag slået kvindelige demonstranter og skudt op i luften for at sætte stopper for en sjælden demonstration i Kabul, Afghanistans hovedstad.

Episoden finder sted, blot to dage inden Taliban har siddet et år på magten i Afghanistan.

Siden den islamistiske bevægelse 15. august igen overtog styringen i landet, er det blevet indført en række restriktioner i samfundet, blandt andet for kvinder.