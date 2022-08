Forlag bag Rushdies danske oversættelser: Trusselsniveauet er steget

Dengang blev flere oversættere og udgivere forsøgt angrebet. Heriblandt en japansk oversætter, som blev stukket ned i 1991.

Spørger man forlagschef Simon Pasternak er volds- og trusselsniveauet kun steget siden dengang.

- For 34 år siden var det exceptionelt overraskende og chokerende med sådan et angreb. Det er stadig exceptionelt, men det er ikke længere overraskende, at angreb og trusler finder sted, siger Simon Pasternak.

- Vi så det med Yahya Hassan. Han er ikke den eneste, og derfor har vi og er nødt til at have løbende snakke med PET om beskyttelsen.

- Det er vores samfunds ansvar at beskytte sine borgere. Og det er vores samfunds inderste essens, at vi kan sige, hvad vi vil, og fortælle de historier til hinanden, som vi vil.