Fiskedød rammer stor europæisk flod efter mulig miljøkatastrofe

Her meldte fiskere og lokale om massedød blandt fisk allerede den 28. juni.

Nu beskylder tyske myndigheder Polen for ikke at have informeret Tyskland ordentligt om de mange døde fisk.

Også internt i Polen er der kritik af regeringen. Her lyder beskyldningen, at der ikke er blevet handlet i tide.

Næsten to uger efter at de første døde fisk blev set flyde rundt nær mindre polske byer, forklarede den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, fredag, at ”alle i begyndelsen troede, at det var et lokalt problem”.