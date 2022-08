11 har mistet livet ved masseskyderi i Montenegro

- Drabsmanden blev dræbt af en civil borger, tilføjede han.

Hændelsen fandt sted i den lille by Cetinje, der ligger i den vestlige del af landet, oplyser politiet.

Ud over de 11 dræbte er seks andre blevet såret i forbindelse med skyderiet. Blandt de sårede er en politimand.

To søskende, en 8-årig og en 11-årig, blev tilsyneladende dræbt først. Deres mor blev også ramt. Hun blev bragt til et hospital, men det lykkedes ikke at redde hendes liv.

- Familien boede til leje hos drabsmanden, siger Zoran Brdjanin, der er direktør for politiet i Montenegro.