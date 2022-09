Over halvdelen af Nairobis 5 mio. indbyggere lever i slumområder som Viwandani, hvor de primitive blikskure står side om side. På de smalle stier mellem boligerne flyder det med skrald. Her må 50 familier deles om et toilet, kloakkerne med spildevand er åbne i gaderne, og der mangler rent vand til beboerne. Området ligger tæt på de store industrivirksomheder, hvor mange af beboerne arbejder. Eller gjorde. For Viwandani har ligesom andre slumområder i verden været hårdt ramt under coronakrisen.