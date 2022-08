Første skib med hvede har forladt ukrainsk havn

Ukraine er normalt en af verdens største eksportører af hvede. Landet har dog ikke kunnet eksportere korn, siden Ruslands invasion 24. februar.

Det har betydet, at flere millioner ton korn har hobet sig op i de ukrainske havne. Den situation har presset priserne på fødevarer i vejret.

FN har advaret om, at manglen på hvede, majs og andre afgrøder fra Ukraine kan føre til sult i fattigere dele af verden.

Hidtil har ingen af de skibe, der er sejlet afsted de seneste uger, haft kurs mod de mest udsatte lande. Ukraine oplyste torsdag dog, at der er planer om, at et skib inden længe sejler til det østafrikanske land Etiopien.

Som en del af kornaftalen er der i den tyrkiske storby Istanbul blevet etableret et fælles center for koordineringen af eksporten.