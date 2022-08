Naboland erklærer Rusland for skyldig i målrettet folkedrab

Det lettiske parlament har torsdag vedtaget en udtalelse, der erklærer Rusland skyldig i ”målrettet folkedrab mod det ukrainske folk”.

I udtalelsen lyder det også, at parlamentet ”anklager Rusland for at statssponsorere terrorisme”. De lettiske parlamentsmedlemmer opfordrer andre ”ligesindede” lande til at udtrykke samme holdning.