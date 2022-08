Iransk revolutionsgardist ville myrde Trumps rådgiver John Bolton

Ifølge USA tiltales den 45-årige Shahram Poursafi, også kendt som Mehdi Rezayi.

Det fremgår, at den 45-årige iraner havde bedt en amerikansk borger, der kun omtales som ”individ A”, til at skaffe et billede af Bolton. Under påskud af at man behøvede et foto i forbindelse med en snarlig udgivelse af en bog.

Denne amerikanske borger præsenterede siden iraneren for en person, som skulle tage et billede for en aftalt pris. Denne person viste sig at arbejde som informant for USA’s regering

Iraneren Poursafi kontaktede den følgende måned denne informant på en krypteret meddelelsestjeneste. Her tilbød han vedkommende 250.000 dollar for at hyre en lejemorder til at ”eliminere” Bolton. Et beløb der siden blev forhandlet op til 300.000 dollar (knap 2,2 millioner kroner).