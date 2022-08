USA godkender Sverige og Finland som Nato-medlemmer

- Efter at have fulgt den demokratiske proces har de valgt at slutte sig til Nato. Det var og er et vendepunkt for alliancen, mener jeg, og for større sikkerhed og stabilitet. Ikke bare for Europa og USA, men for hele verden, sagde Biden ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Tidligere på måneden stemte Senatet i Washington D.C. med stemmer 95-1 for, at Sverige og Finland bliver Nato-medlemmer.

Politikere fra begge USA’s to store partier har udtrykt stærk opbakning til at få Sverige og Finland med i Nato. De to lande er blevet betegnet som vigtige allierede, hvis moderne militær i forvejen arbejder tæt sammen med Nato.